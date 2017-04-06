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Російський політолог оприлюднив черговий прогноз щодо угоди Путіна і Трампа

Російський політолог оприлюднив черговий прогноз щодо угоди Путіна і Трампа
В інтерв'ю журналістам видання Delfi Валерій Соловей, відомий російський політичний експерт, розповів, що завадить главі Кремля Володимиру Путіну підписати угоду з президентом США Дональдом Трампом відносно України, про що передає replyua.net. На думку експерта, у американського лідера, на відміну від його російського колеги, немає такої свободи дій. У той же самий час, продовжив політолог, наразі ситуація для Москви більш позитивна, ніж рік тому, і це відкриває для неї нові перспективи.

«У Росії відсутні ресурси для того, щоб почати нову холодну війну, і Кремль це чудово розуміє. І все ж, Путін і надалі вдається до використання методів військового шантажу. Якби була воля Москви, там би перейшли від холодної війни до холодного миру», - вважає Соловей.

Він також наголосив, що країни Заходу почали усвідомлювати, що санкції як метод тиску на Російську Федерацію вже не діють. Валерій Соловей додав, що значна кількість великих корпорацій зацікавлені у відновленні співпраці з російським ринком, тому, великою обережністю, вони вже почали діяти у даному напрямку. Кремль сподівається, що європейці у майбутньому не будуть єдині щодо російського питання, вважає експерт.
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