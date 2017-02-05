В ЄС подовжать російські санкції

В березні 2017 року Європейський Союз подовжить дію санкцій проти поплічників президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.
Джерела з Європейського Союзу зазначають, що на даний момент йде мова про подовження дії персональних санкцій проти осіб, які пов’язані з Путіним та загостренням ситуації на Донбасі. Загалом санкційний список містить близько сотні імен, серед яких присутні і українські, і російські громадяни. Діятимуть санкції наступні півроку. Відмічається, що подібне рішення іноземних партнерів України, є політичним обов’язком програми дій, що було прийнято німецьким канцлером Ангелою Меркель, 44-им президентом США Бараком Обамою та керманичем Франції Франсуа Олландом.
Нагадаємо, що раніше деякі європейські політики ставили під сумнів необхідність подовження санкцій проти Російської Федерації. Зокрема влада Угорщини наголошувала, що санкції не є ефективними і від них тільки страждає національна економіка. Подібні думки щодо економічних проблем, викликаних санкціями проти Росії, висловлювала і Марін Ле Пен, кандидатка від партії «Національний фронт» на майбутніх виборах президента Франції. Будь-які обмеження проти Росії Ле Пен назвала «цілковитим безглуздям».