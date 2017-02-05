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У Путина прокомментировали продление санкций: «Нам на это начихать»

У Путина прокомментировали продление санкций: «Нам на это начихать»
Ранее появилась информация о том, что Евросоюз планирует продлить антироссийские санкции, на что в России ответили, что им давно на это начихать. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Дмитрий Рогозин, российский вице-премьер.

«Вопрос к агентству Блумберг – а Евросоюз вообще в курсе, что нам на это начихать?», отметил Рогозин. Ранее агентство Блумберг опубликовало новость о том, что якобы власти стран ЕС намереваются продлить санкции в отношении украинцев и россиян, которые причастны к вооруженному конфликту на Донбассе. В агентстве подчеркнули, что ссылаются на собственные источники в Евросоюзе. Среди граждан, против которых санкции будут продлены, значатся Юрий Ковальчук, крупнейший акционер банка «Россия», Аркадий Ротенберг, друг Путина и совладелец СМП Банка.

Однако источник в Евросоюзе отметил, что решение о продлении санкций сейчас находится только на этапе обсуждения, и Евросоюз может заявить о продлении санкций только в марте текущего года. Напомним, что санкции против РФ впервые были введены в 2014 году.
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