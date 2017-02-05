Рабинович: реалии России – это нацистская Германия 30-х годов

На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович пишет о том, что современные реалии России очень напоминают ему тридцатые годы прошлого века в СССР и нацистской Германии, сообщает replyua.net.
По словам блогера, объекты российского колорита очень его удивляют, и речь идет о современных ресторанах Москвы. «Незнакомые люди узнают меня, подходят, выражают поддержку, даже просят о совместной фотографии. Однако знакомые, которые встречаются, напротив, делают вид, что не узнают и бросаются прочь, как от прокаженного, а потом поздно вечером присылают мне сообщения через Вайбер или Вотсап вроде «прости старик, ты ведь сам все понимаешь», пишет блогер.
По словам Рабиновича, сейчас появились персональные средства связи, но все-таки происходящее очень напоминает ему тридцатые годы прошлого века, и люди это уже проходили в Советском Союзе и в нацистской Германии. Напомним, что ранее Рабинович назвал Путина «уголовником и самозванцем», а Медведева – «путинским жуликом», отметив, что российский премьер менял конституции ради путинской власти.