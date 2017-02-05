Джигурда станет звездой голливудских порнофильмов

Никита Джигурда, скандальный российский актер и шоумен, сделал заявление о том, что едет покорять Голливуд, однако он планирует сниматься не в «классических» картинах, а в порнофильмах, передает replyua.net со ссылкой на российские источники.
Кстати, имя актера последние пару недель не сходит с первых полос желтой прессы из-за участия Джигурды в программе Малахова «Пусть говорят», где актер проявил себя не с самой лучшей стороны и находился в неадекватном состоянии. Однако новое заявление Джигурды шокировало абсолютно всех. Он официально заявил, что едет в Голливуд, где его уже ждут на съемочной площадке порнофильма. По словам Джигурды, он сыграет Луку Мудищева, у которого половой орган «свисает до колен». Впрочем, Джигурда подчеркнул, что у него «не такие размеры, и он собирается воспользоваться муляжом».
Также артист уточнил, что в случае участия в фильме он больше не сможет оставаться супругом Марины Анисиной, развод с которой не был оформлен официально. Джигурда признается, что отношения с Анисиной сейчас переживают новую стадию – супруги созваниваются, общаются, и есть шансы на примирение.