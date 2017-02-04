валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

У Росії важкопоранений робітник пролежав 2 години до прибуття "швидкої"

У Росії важкопоранений робітник пролежав 2 години до прибуття "швидкої"
Під час будівництва у Ростові-на-Дону стадіону до Чемпіонату світу – 2018 одного з робітників придавило металевою плитою. За декілька секунд колеги допомогли зняти з потерпілого плиту, вагою в декілька сотень кілограм. Проте чоловік вже отримав важку травму. Про це повідомляє видання «Life.ru», передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, потерпілого було доставлено у найближчу реанімацію, однак вже було запізно. На наступний день чоловік помер. За словами його колег, потерпілий пролежав на землі близько 2-х годин до того, як до нього приїхала «швидка» медична допомога. «Чому швидка їде дві години? Життя людини висіло на волосині. Чому вони так халатно ставляться до своїх обов’язків?! Хлопчина ще був досить молодий, мало чого бачив у цьому світі», - обурений один із знайомих загиблого. В той самий час у інформаційному листі не вказується вік та ім’я загиблого. Також невідома його національність. За дві години, які потерпілий пролежав без свідомості, у його організмі просто розвивалися необоротні процеси. В такому випадку кожна хвилина, або навіть секунда грає важливу роль. Раніше також неодноразово повідомлялося, що через неквапливість російських медиків на термінові виклики гинули люди.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Горячая тема: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки
03 фев 2017
38499

Блогер: то, что сейчас происходит в Авдеевке, свидетельствует о том, что Донбасс будет освобожден в ближайшие месяцы

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что реальных планов российских генералов, которые им озвучил Путин, мы знать не можем, но определенные выводы

03 фев 2017
13303

Названі справжні причини ескалації під Авдіївкою. Путін нідочого

Загострення ситуації в зоні бойових дій на сході України в районі Авдіївки почалося в результаті того, що українські військовослужбовці зайняли позицію проросійських бойовиків для того, щоб врятувати

Последние новости

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

У Росії важкопоранений робітник пролежав 2 години до прибуття "швидкої"

СБУ Закарпатської області затримала російського пропагандиста

После продолжительной болезни скончался Георгий Тараторкин

Бойовики "ДНР" обстріляли ще один населений пункт

Влада вживає максимальних заходів для відновлення Авдіївки – Жебрівський

Навальный: это в Эстонии скандал, а в России по-прежнему тихо

Ще двоє українських футболістів уклали контракт з російським клубом

У Заходу відсутня стратегія щодо України – литовський депутат

Эксперт: у Путина решили, что США не будут вмешиваться в российско-украинский конфликт

У МВС України відреагували на "продовження плану "Скажений ліфт" у "ЛНР"

Синоптики: в ближайшие дни в Украину вернутся сильные морозы

"Трамп - не друг": У Кремлі нарешті почали боятися санкцій

Відомий футболіст під алкоголем побив свою подружку

Писатель назвал обстоятельство, которое поможет изменить будущее Украины

Україні вдалося переграти Росію в Авдіївці – Бутусов

У "ЛНР" заявили, що підрив автомобіля організували українські спецслужби

«Ватнорожденная Поклонская», - пользователи посмеялись над обновкой бывшей «прокурорши»

Україні підказали, як протистояти цинічному плану Кремля

Політолог спрогнозувала невдалі відносини Трампа і Путіна

 Новости за день