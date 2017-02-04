У Росії важкопоранений робітник пролежав 2 години до прибуття "швидкої"

Під час будівництва у Ростові-на-Дону стадіону до Чемпіонату світу – 2018 одного з робітників придавило металевою плитою. За декілька секунд колеги допомогли зняти з потерпілого плиту, вагою в декілька сотень кілограм. Проте чоловік вже отримав важку травму. Про це повідомляє видання «Life.ru», передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, потерпілого було доставлено у найближчу реанімацію, однак вже було запізно. На наступний день чоловік помер. За словами його колег, потерпілий пролежав на землі близько 2-х годин до того, як до нього приїхала «швидка» медична допомога. «Чому швидка їде дві години? Життя людини висіло на волосині. Чому вони так халатно ставляться до своїх обов’язків?! Хлопчина ще був досить молодий, мало чого бачив у цьому світі», - обурений один із знайомих загиблого. В той самий час у інформаційному листі не вказується вік та ім’я загиблого. Також невідома його національність. За дві години, які потерпілий пролежав без свідомості, у його організмі просто розвивалися необоротні процеси. В такому випадку кожна хвилина, або навіть секунда грає важливу роль. Раніше також неодноразово повідомлялося, що через неквапливість російських медиків на термінові виклики гинули люди.