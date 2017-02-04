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После продолжительной болезни скончался Георгий Тараторкин

После продолжительной болезни скончался Георгий Тараторкин
После борьбы с серьезным заболеванием на 73-м году жизни скончался Георгий Тараторкин, народный артист России, информирует replyua.net со ссылкой на сайт Государственного академического театра имени Моссовета. Артист ушел из жизни в Москве, в возрасте 72 лет. В театре, где Тараторкин проработал много лет, отметили, что артист боролся с очень тяжелым заболеванием.

«Театр с прискорбием вынужден сообщить, что после продолжительной болезни 4 февраля ушел из жизни Георгий Тараторкин, народный артист России», говорится в сообщении. По предварительной информации, прощание с актером состоится 6 февраля, однако неизвестно, где похоронят Тараторкина. Он прожил очень сложную жизнь – семья актера осталась без кормильца, и ему повезло, что в молодом возрасте он познакомился с режиссером Ленинградского ТЮЗа, который помог с работой и устроил Тараторкина осветителем.

Позже он начал выходить на сцену и сыграл в ТЮЗе несколько главных ролей. В 1974 году устроился в театр имени Моосовета, быстро стал известным, начал работать в кино. Двадцать лет назад Тараторкин стал педагогом, и ко всем своим ученикам относился, как к родным детям.
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