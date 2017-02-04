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Навальный: это в Эстонии скандал, а в России по-прежнему тихо

Навальный: это в Эстонии скандал, а в России по-прежнему тихо
В Эстонии разгорелся большой скандал из-за того, что бывший президент Ильвес тратил деньги не на государственные расходы, а на личные нужды – купил солнцезащитные очки, сходил в СПА и жил в дорогих отелях. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Алексей Навальный.

По словам российского оппозиционера, в Эстонии на всеобщее обозрение выложили выписку трат с кредитной карты президента, и граждане ругаются, а также все тщательно проверяют. Разразился нешуточный политический скандал. «Однако в России скандала нет. Роснефтегаз никогда не публикует отчетности, ведь правительство выдало на это особое разрешение. Что мы получаем в результате? В СМИ России уже смеются над эстонцами, над их проблемами. Медведев и Путин тоже, судя по всему, пересказывают друг другу этот анекдот», пишет Навальный.

Он отмечает, что статистика по странам такая – ВВП на душу населения в Эстонии – больше 17 тысяч долларов, в РФ – 11 тысяч, зарплата в РФ – 32 тысячи рублей, в Эстонии – 75 тысяч рублей, и он идет на выборы лишь для того, чтобы в России прозрачность государства была не ниже, чем в соседней Эстонии.
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