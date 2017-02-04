Експерт розповів, чому найближчим часом бойовики на Донбасі не заспокояться

У своєму блозі для «Обозревателя» військовий експерт Олег Жданов висловив переконання, що не варто найближчим часом очікувати покращення ситуації на Донбасі, оскільки російська влада зацікавлена у подальшому загостренні військових дій, передає replyua.net. При цьому Жданов наголосив, що заява постпреда України при ООН Володимира Єльченка що терористи евакуюють цивільних з Донецька, оскільки мають намір здійснити провокацію. «Ця заява більш схоже на прояв популізму, тому що ми завжди чекаємо від них провокацій в будь-який момент з початку бойових дій на Донбасі», - зазначив він.
Експерт очікує, що кількість обстрілів терористами і ескалація на всій лінії зіткнення буде зростати або, як мінімум, триматися на тому ж рівні, який ми бачимо зараз.
«Так, 2 лютого Авдіївці був якийсь спад за кількістю обстрілів, але ніч 3 лютого все перекреслила. Ескалація бойових дій на Донбасі - продовження політичного шантажу Кремля з нанесенням нам втрат через вогневий вплив на наші війська з метою примусу нас до політичних рішень в контексті, які передбачаються Російською Федерацією в плані реалізації Мінських домовленостей» - вважає Жданов.