«Украинец» Садальский больше не сможет приехать в Украину

Станиславу Садальскому, который заявлял о том, что имеет украинские корни, запретили въезд в Украину, информирует replyua.net. Накануне российский актер написал об этом на своей странице в LiveJournal. По словам Садальского, СБУ запретила ему въезд в страну после размещенной им публикации в Интернете.
В частности, актер размещал посты о Евровидении и о шествии Бессмертного полка в Киеве. Садальский утверждает, что «украинским властям не понравились его выступления в аннексированном Крыму». «Одесса – это не украинский город, а интернациональный, скажем, еврейский в крайнем случае. Я не собирался туда ехать, но все равно обидно – я там снимался, у меня там друзья. Не хотел ехать – уговорили продюсеры», сокрушается артист. Российские СМИ также отмечают, что Садальский прекрасно владеет украинским языком, имеет украинские корни, однако больше не сможет выступить в Одессе.
«Это их выбор, хотя мне очень жаль. Поеду на гастроли в другую страну, в цивилизованную», отметил Садальский. Напомним, что Министерство культуры Украины впервые составило список российских знаменитостей, которым запрещен въезд в Украину, в 2015 году.