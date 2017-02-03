Песков выразил надежду, что боевикам хватит боеприпасов

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сегодня заявил о том, что российские власти выражают надежду на то, что сепаратистам хватит боеприпасов, чтобы противостоять украинской армии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, Песков подчеркнул, что боевики должны дать отпор Вооруженным силам Украины, и в Кремле выражают надежду на наличие достаточного количества боеприпасов у боевиков. Такое заявление пресс-секретаря прозвучало в ответ на вопрос, когда у бандформирований «ЛНР» и «ДНР» могут закончиться боеприпасы. Однако тут же Песков поправился, отметив, что российские власти этими вопросами не занимаются – «Кремль не занимается подсчетом боеприпасов», - заявил пресс-секретарь.
Напомним, что ранее Александр Мотузяник, пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО, заявил, что ситуация в Авдеевке и в целом на Донбассе за последние дни обострилась настолько, что стала не менее напряженной, чем весной 2014 года. Также Мотузяник подчеркнул, что только за минувшие сутки 18 украинских бойцов получили ранения разной степени тяжести, еще трое военнослужащих погибли.