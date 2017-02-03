Рабинович: после переговоров с Трампом что-то случилось с крышей президента РФ

Несколько часов назад у Трампа разъяснили, что никакого смягчения санкций не было, а было лишь небольшое разъяснение. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Слава Рабинович.
По словам эксперта, уточнение было внесено для того, чтобы восстановить импортирующие функции с российской ФСБ. «Дело в том, что без разрешения ФСБ на ввоз криптографических устройств в РФ нельзя ввезти даже один экземпляр айфона, но вот теперь снова разрешили», отмечает Рабинович. По его словам, нужно отметить совсем другой нюанс – после телефонных переговоров с Дональдом Трампом что-то произошло с крышей российского президента – Путин возобновил военные действия на востоке Украины, без всяких предупреждений и разъяснений установил пограничную зону с соседней Беларусью.
«На этом еще не все – дальше Путин уволил восемнадцать генералов, обвинил бывших хакеров ФСБ в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Ходят слухи, что вроде как и Асада отравил», отмечает Рабинович. По его мнению, теперь нужно задуматься, кого надо подвергать импичменту.