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Експерт назвав головну проблему, яка сидить в головах росіян

Експерт назвав головну проблему, яка сидить в головах росіян
У скасуванні антиросійських санкцій зацікавлений увесь світ, сама Російська Федерація та особисто глава держави Володимир Путін. Однак парадоксальність ситуація полягає в тому, що хоч шлях до скасування санкцій дуже простий і зрозумілий, Росія не поспішає «вправляти вивихнуту тогу» - повертатися до виконання міжнародного права. Про це розповів російський аналітик та блогер Голишев Володимир, інформує replyua.net.

«Головна проблема Росії лежить в головах її громадян, які чомусь вважають, то ввесь світ проти них і всі хочуть зберегти антиросійські санкції якомога довше. Так історично склалося, що РФ вважає, що їй всі бажають зла. Проте, на сьогоднішній день вже було висловлено низку пропозицій щодо скасування санкцій як і в США, так і в Євросоюзі. Ввесь світ хоче цього. Сьогодні Росія – це важливий торговельний партнер для багатьох країн світу, які від санкцій зазначають збитків», - пояснив експерт.

«Навіть президент України наголошував вже декілька разів, що він хотів би скасування антиросійських обмежень, оскільки Росія колись була головним стратегічним партнером для України», - наголосив Голишев. Як відомо, президент Петро Порошенко заявляв, що буде радий скасуванню санкцій проти РФ після того, як вона виконає всі вимоги Мінських угод.
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