Российская орда или кровавая история Кремля

Олег Руденко для replyua.net

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Историки подсчитали, что Московия/Россия, на протяжении своей кровавой истории, более 20 раз открыто проявляла свою агрессию против Украины. Нынешняя агрессия Кремля против Украины, 2014-2017 годов, – очередная в этом подлом ряду. Г. Каспаров рассматривает ее как последнюю отчаянную попытку Орды овладеть Украиной.Казалось бы, вступив на путь свободы и демократии, Россия 12 июня 1990 года в своей Декларации о суверенитете, принятой Первым Съездом народных депутатов РСФСР торжественно провозгласила, что отныне носителем суверенитета и источником государственной власти является ее многонациональный народ. Но прошло полтора десятка лет и россияне даже не заметили, как их оттеснила от власти группа людей из спецслужб, узурпировавшая всю власть, принадлежащую народу. Эту группу никто из народа не может контролировать, ибо нет над ней ни эффективной партии, ни народного движения с реальными механизмами влияния. В руках этой группы оказались дума, прокуратура, российские суды, полиция, спецслужбы и недавно созданная для усиления ее же власти, национальная гвардия. Свободных СМИ в путинской России то же нет. Все СМИ в руках той же путинской преступной группы, ныне угрожающей, по сути, всему миру. Бандитский девиз этой группы – кто не с нами, тот против нас.Часть равнодушных к своей судьбе россиян путинская преступная группа, предварительно зомбировав их своим контролируемым телеящиком, успешно превращает в новую орду со своим ханом во главе.Укрепив свою власть в России, путинская преступная группа, растоптала взятые на себя обязательства в Декларации о государственном суверенитете РСФСР о том, что Россия признает и уважает суверенные права союзных республик, а также обязуется жить со всеми странами и народами в мире и согласии. Трезво мыслящие и не зомбированные путинским телевидением граждане России, не боясь последствий, выражают свою солидарность с Украинским народом в его борьбе за свою независимость. Они открыто пишут в соцсетях, что им стыдно за свою страну, руководимую кучкой международных преступников, что в путинской России снова царит бесправие, что вся мерзость полезла наружу и готова резать соседей. Это именно они открыто называют путинскую власть - организованной преступной группой с психологией уличной шпаны, всюду драчливо развязывающей конфликты. Они обращают внимание мирового сообщества на то, что при Путине Россия в 21 столетии, опять наплодила себе кучу врагов. Нездоровое имперское мышление Кремля, под воздействием фантомных болей, все чаше впадает в неадекват, огрызаясь на весь мир, заявляя, что Россия границ не имеет. Даже Гитлер так далеко не заходил в своих бреднях!История Золотой Орды доказала, что ее государственность всегда куда слабее, чем у соседей. Как только гибнет или умирает создатель орды, в ней тут же начинаются междоусобицы и процессы дробления, а первым страдает именно простой народ, опрометчиво поверивший очередному лживому и ненасытному хану. Стремление Кремля превратить россиян в рашу орду 21 столетия крайне опасная затея, прежде всего, для судьбы самой России.