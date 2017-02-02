В МЗС Росії заявили про готовність США до спільної роботи «без фобій»

Очільник департаменту Північної Америки МЗС Росії Георгій Борисенко заявив, що під час телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом останній виявив бажання до спільної співпраці «без фобій», повідомляє replyua.net. Чиновник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що лідери обох держав провели дуже насичену розмову, під час якої було піднято багато важливих питань, а її атмосфера була теплою. Борисенко під час недавнього круглого столу з членами Ради Федерації зазначив, що американська сторона виявляла бажання до ділової співпраці, яка відповідатиме інтересам обох сторін. Російський додав, що подібний настрій вже можна побачити під час контактів з представниками адміністрації Трампа.
Нагадаємо, що перша телефонна розмова між Трампом і Путіним відбулася минулої суботи. Під час неї російський та американські президенти обговорили низку нагальних питань міжнародної політики, зокрема ситуацію в Україні.
У Білому домі пізніше заявили, що керівники обох держав висловили сподівання, що ця телефонна розмова сприятиме негайному почату боротьбі з тероризмом та іншими важливими проблемами.