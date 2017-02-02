Путін і Трамп: Російський лідер знову помилився

Загострення ситуації на сході України не принесе ніякої користі президенту Російської Федерації Владимиру Путину, який сподівається цим привернути увагу нового американського лідера Дональда Трампа та впливати на його рішення. Таку думку висловив політичний експерт, український аналітик Мартинюк Віталій, інформує replyua.net.
«Я дуже сильно сумніваюся, що Володимиру Путіну вдасться в чомусь переконати президента США Дональда Трампа з позиції сили. Такий висновок я зробив, зважаючи на сильну особистість глави Америки, на його передвиборні заяви та позицію стосовно свого народу. Його висловлювання дають зрозуміти, що це людина з чіткою внутрішньополітичною позицією. Для Путіна подібні методи – це перевірена класика. Але по відношенню до Трампа вони не працюють і не спрацюють», - зауважив він.
За словами аналітика, на відміну від попереднього президента США Барака Обами, Дональд Трамп займе чітку позиції в зовнішній політиці. «Сполучені Штати Америки – це світовий лідер, який задає тон зовнішній політиці. Фактично, зовнішня політика США – це глобальна зовнішня політика. Обама вів політику по примиренню всіх світових сил. Однак Трамп буде займати іншу позицію – позицію сили для встановлення миру», - підкреслив Мартинюк.