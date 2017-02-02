Россиян хотят штрафовать за санкционные продукты

Представители Роспотребнадзора предлагают ввести штрафы для тех россиян, которые продают, перевозят или просто хранят продукты, которые попали под санкции, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
В сообщении говорится о том, что соответствующий проект был размещен на Федеральном сайте проектов правовых нормативных актов России. В частности, Роспотребнадзор предлагает не просто отбирать санкционные продукты, но и выписывать штрафы за их реализацию, перевозку или хранение. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что для гражданских лиц размер штрафа должен составлять от трех до пяти тысяч рублей, а для организаций и должностных лиц размер штрафа будет в несколько раз больше.
Однако этот проект сейчас находится только в стадии разработки – ему предстоит пройти так называемую экспертизу, после чего его направят на одобрение российскому правительству, и только потом он будет представлен в Госдуме. Нужно отметить, что в настоящий момент штрафы выписывают только тем гражданам и организациям, которые осуществляют доставку запрещенных продуктов на территорию России.