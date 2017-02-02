Bloomberg: Путін не зацікавлений у знятті з Росії санкцій

Російський президент Володимир Путін не дуже поспішає досягати домовленостей зі своїм новим американським колегою Дональдом Трампом про скасування санкцій, і така позиція очільника Кремля мотивована кількома причинами, повідомляє replyua.net з посиланням на статтю видання Bloomberg. Зазначається, що російський лідер вирішив ще трохи почекати перед тим, як винести на обговорення з Трампом питання про зняття санкцій. Журналісти видання нагадали, що у зв’язку з початком економічного тиску у 2014 році після того, як Росія здійснила вторгнення на Донбас та Крим, виник певний тиск на російську національну валюту. Більше того, навіть певне зростання в кінці минулого року вартості нафти не сприяло суттєвому зміцненню рубля.
Як пише Bloomberg, більша частина економічних експертів, які взяли участь в опитуванні видання, наголошують, що у разі скасування санкцій російський рубль може вирости у ціні на 5 – 10%. При цьому 41% аналітиків переконані, що зростання рубля не перевищить 1 – 5 %.
На переконання валютного експерта Вадима Біт-Аврагіма, російське керівництво саме не зацікавлене у зростанні курсу рубля, тому з їх боку все буде робитися, аби національна валюта суттєво не зміцнилася.