Пионтковский: переговоры с Трампом воодушевили Россию на новые действия на Донбассе

Победа Трампа, а потом и переговоры с ним так воодушевили Кремль, что он теперь будет пытаться заключить сделку совершенно на других условий. Как информирует replyua.net, об этом на Новом времени пишет Андрей Пионтковский.
По словам российского политолога, то, что боевики начали наступление на Авдеевку, не было их личной инициативой, и такой вывод можно сделать, оценив характер применяемого вооружения – тяжелая артиллерия и Грады. «Именно российские военные могут ими управлять. Усиление конфликта на востоке Украины началось уже через несколько часов после переговоров Путина и Трампа, и Путин, судя по всему, почувствовал, как меняются отношения между РФ и США, решив, что пора влиять на ситуацию, склонив ее в свою сторону», пишет политолог.
По его мнению, позиция РФ по минскому мирному процессу никак не меняется – Кремль продолжает впихивать Лугандонию в тело Украины, и Путину нужен не Донбасс, а вся Украина. «В Кремле думали, что победит Клинтон, и победа Трампа насколько воодушевила Путина, что он начнет продавливать свою интерпретацию Минских договоренностей», считает Пионтковский.