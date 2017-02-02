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Пушков: Савченко народу ближе, конфликт между ней и Порошенко неизбежен

Пушков: Савченко народу ближе, конфликт между ней и Порошенко неизбежен
Алексей Пушков, российский сенатор, на своей странице в Твиттере прокомментировал высказывания Надежды Савченко в адрес Петра Порошенко, отметив при этом, что конфликт нардепа и президента Украины уже неизбежен, информирует replyua.net.

«На Западе Савченко поднимали на щит, когда она начинала бичевать Россию. А теперь она называет Петра Порошенко врагом народа. Эту правду там почему-то слышать не хотят», пишет Пушков. По его словам, конфликт между этими людьми становится неизбежным, поскольку не Порошенко, а Савченко ближе к народу. «Хотя трудно спорить, Савченко виднее», подчеркнул российский политик. Напомним, что Савченко публично оскорбила президента Украины, назвав его «врагом народа».

При этом нардеп почему-то забыла, что еще меньше года назад именно Петр Порошенко принимал максимум дипломатических усилий для того, чтобы Савченко вернулась на родину, отсидев почти два года в российской тюрьме. Именно президент был одним из первых, кто встретил нардепа в Украине, общался с ней лично и помогал ее семье.
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