Дипломат: бои на Донбассе прекратятся только после того, как Россия поймет, что с ней больше не шутят

Бои в Авдеевке прекратятся лишь после того, как Россия изменит свою политику, а произойдет это только, когда власти РФ поймут, что с ними больше никто не шутит. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Владимир Огрызко, известный дипломат и бывший глава МИД Украины.
По его словам, о мотивах наступления боевиков на Авдеевку говорить еще очень рано, как и проводить параллели между обострением в зоне АТО и телефонными переговорами Путина и Трампа. «Это довольно смелое утверждение, и я бы сказал, что президент РФ продолжает испытывать США на способность к сильной и серьезной реакции. Такая позиция не новая – Путин выберет точки и устроит Западу испытание на решительность. Российские власти проверят, станут ли их действия на Донбассе поводом для большего напряжения», отмечает дипломат.
По его словам, только такой мотивацией сейчас можно объяснять все провокации Кремля не только в Украине, но и в Сирии. «Реакции, к сожалению, пока нет - Совбез лишь принял документ, где Россию ни разу не упоминали. А если бы упоминали, документ не приняли бы», уверен Огрызко.