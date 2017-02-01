Стали известны артисты, которые могут отправиться на «Евровидение» от России

Российские СМИ опубликовали список исполнителей-кандидатов на участие в «Евровидении», которое пройдет в украинской столице в мае этого года. Как передает replyua.net, раньше был известен лишь один кандидат – Александр Панайотов, уроженец украинского Запорожья, однако теперь список пополнился другими артистами.
В частности, Россию могут представить на конкурсе Елена Темникова, бывшая солистка группы «Серебро», которая уже принимала участие в «Евровидении», а также Дарья Антонюк, победительница последнего сезона проекта «Голос», и «Сопрано Турецкого», известный женский коллектив. В Инстаграме некоторое время назад появился специальный аккаунт, где пользователи могут отдать свой голос за одного из кандидатов. Впрочем, несмотря на такие интересные подробности, руководство, занимающееся отбором кандидатов, еще не предоставило официальную информацию, хотя сотни пользователей уже активно голосуют.
К примеру, певица Лолита Милявская даже призвала голосовать за «Сопрано Турецкого». Напомним, что в ходе жеребьевки стало известно, что Россия будет выступать во втором полуфинале «Евровидения» 11 мая. Первый полуфинал пройдет в Киеве 9 мая, а финальные выступления – 13 мая, и в этот день будет выбран победитель.