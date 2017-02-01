Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою

Останні події на сході України, зокрема, в Авдіївці показують, що українська влада намагається завести ситуацію у глухий кут. Про це заявив міністр зовнішній справ Російської Федерації Сергій Лавров після закінчення російсько-арабського форуму співробітництва, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«Вже нікому не секрет, хто на України веде всю ситуацію в глухий кут. А те, що ми спостерігаємо в Донецькій області вже протягом кількох днів ще раз доводить агресивність київського режиму. Нещодавно навіть сильно упереджені німецькі ЗМІ заявили, що за всім цим стоїть Порошенко. Йому це потрібно для того, щоб світ не забував про існування такої держави, як Україна. Однак, це на його совісті. Замість нього ніхто не підписувався у Мінських угодах. Це його відповідальність», - розповів він.
Як повідомлялося раніше, не зважаючи на заклики до припинення вогню з української сторони та міжнародного співтовариства, вже станом на ранок середи проросійські сепаратисти здійснили 4 спроби прориву оборони Збройних сил України в районі н. п. Авдіївка. Нещодавно стало відомо, що російська сторона в СЦКК погодилася дотримуватися режиму «тиші» в даній гарячій точці.