валюта
СпецтемаВійськові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж

Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою

Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою
Останні події на сході України, зокрема, в Авдіївці показують, що українська влада намагається завести ситуацію у глухий кут. Про це заявив міністр зовнішній справ Російської Федерації Сергій Лавров після закінчення російсько-арабського форуму співробітництва, пише видання «РІА Новини», передає replyua.net.

«Вже нікому не секрет, хто на України веде всю ситуацію в глухий кут. А те, що ми спостерігаємо в Донецькій області вже протягом кількох днів ще раз доводить агресивність київського режиму. Нещодавно навіть сильно упереджені німецькі ЗМІ заявили, що за всім цим стоїть Порошенко. Йому це потрібно для того, щоб світ не забував про існування такої держави, як Україна. Однак, це на його совісті. Замість нього ніхто не підписувався у Мінських угодах. Це його відповідальність», - розповів він.

Як повідомлялося раніше, не зважаючи на заклики до припинення вогню з української сторони та міжнародного співтовариства, вже станом на ранок середи проросійські сепаратисти здійснили 4 спроби прориву оборони Збройних сил України в районі н. п. Авдіївка. Нещодавно стало відомо, що російська сторона в СЦКК погодилася дотримуватися режиму «тиші» в даній гарячій точці.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Військові ЗСУ увійшли до Комінтернового – реакція соцмереж
Важное за сутки
31 янв 2017
17990

Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий,

31 янв 2017
15747

Модель из Италии исполнила обещание заняться сексом с третью сограждан

Соцсети «взрывает» история итальянской модели Паола Саулино, которая пообещала каждому третьему итальянцу оральный секс в обмен на их голоса в поддержку конституционных реформ в стране — девушка

Последние новости

На Майдане прошло прощание с бойцами АТО, которые погибли в Авдеевке 29 января - фото

Лавров звинуватив Порошенка у вбивствах під Авдіївкою

Азаров звинуватив Порошенка у стрілянині у Донецьку та Авдіївці

Новини з зони АТО за минулу добу (31.01.17)

Експерт пояснив, що загрожує французьким "друзям" Путіна

Українські військові надали чергові докази злочинів російських військ в Авдіївці (відео)

Російські військові у Криму знову проявили себе

Російська сторона в СЦКК гарантує "тишу"

РФ лякає українських військових новими котлами – ІС

Через обстріли без води залишилися мешканці Донецька, Ясинуватої та Макіївки

В МОЗ розповіли, скільки за останній тиждень померло від грипу

Глава ДСНС розповів про евакуацію з Авдіївки

В мережі розповсюдили емоційне відео із закликом не здавати Авдіївку (відео)

Дипломат: Путину не удалось доказать Трампу, что Украина остается на уровне УНР 1918 года и Иловайска 2014-го года

У США кажуть про спільну мету Путіна і Трампа

"Трамп не наш": В Росії пояснили, чому Путін не подружиться з лідером США

У ВР назвали єдиний спосіб зупинити російську агресію на Донбасі

Блокада ДНР і ЛНР як засіб прискорити закінчення війни

Розвідка розповідає про десятки вбитих бойовиків

В Україні потрібно створити армію за новими принципами – генерал

 Новости за день