У США кажуть про спільну мету Путіна і Трампа

Нова Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа активно веде переговори з російською стороною для формування коаліції, яка буде займатися питанням боротьби з тероризмом у світі, зокрема, формуванням «Ісламська держава». Про це повідомив радник президента з питань політики на Ближньому Сході Валід Фарес, пише «РІА Новини», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день Російська Федерація активно контактує з Адміністрацією Трампа в напрямку боротьби з тероризмом. Крокуючи далі, можуть виникнути і альянси, яку будуть включати не тільки РФ та США, а й ісламські та арабські країни», - зазначив він. В той самий час Фарес наголосив, що Дональд Трамп являється головним ініціатором того, щоб надалі розвивати тісні взаємні зв’язки між Вашингтоном та Москвою.
«Президент Сполучених Штатів розуміє причини занепокоєння деяких членів Сенату. Однак, в той самий час він наголошує, що Америка знаходиться на новому етапі розвитку, який потрібно розвивати, а не гальмувати», - йдеться у повідомленні російського видання. Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови між Трампом та Путіним були встановлені перші зв’язки, які будуть сприяти спільній роботі у боротьбі з ISIS.