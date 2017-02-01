"Трамп не наш": В Росії пояснили, чому Путін не подружиться з лідером США

Популізм нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та неоднозначні позиції нової американської влади щодо зовнішньої політики на сьогоднішній день являються головними загрозами для російського президента Володимира Путіна. Туку думку висловив російський політичний експерт Гліб Павловський, інформує replyua.net.
«Те, що Трамп не наший – зрозуміло вже давно. Він своя людина для американського народу. Він веде власну гру. Однак ця гра досі не зрозуміла, зокрема, для російської влади. Напевно це тому, що він дійсно глибокий американець. Більше того, американець-популіст в самому прямому сенсі цього слова, а не в тому, якому його звикли вживати росіяни. В США популізм – це доволі нормальна річ. Там популістами були дуже багато президентів», - заявив він.
При цьому він відзначив, що популізм американського лідера спрямований в більшій мірі саме на американський народ. «Для американців позиція їхнього лідера більш зрозуміла, ніж росіянину чи будь-кому іншому. Саме тому для нас Трампа зрозуміти практично нереально. Однак при цьому потрібно якомога швидше досягти хоча б якоїсь мінімальної взаємодії з новою Адміністрацією президента США. Тобто, почати працювати над самими простими речами, щоб хоч якось починати розвивати відносини», - додав Павловський.