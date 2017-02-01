Військовий розповів про можливості угрупувань Росії на Донбасі

На переконання полковника запасу Святослава Стеценка, у представників російського угрупування, які наразі присутні на окупованих територіях Донбасу, немає необхідних можливостей для здійснення повномасштабного наступу, повідомляє replyua.net. Експерт не очікує найближчим часом повторення масштабних бойових дій, які мали місце у 2014 році. Для того, щоб це сталося, Путін має ввести регулярні війська РФ. «Сили тих угрупувань, які в даний час перебувають на Донбасі, не достатньо для здійснення широкомасштабного наступу. В той же час, вони активно обстрілюють цивільне населення, і, вочевидь, це буде продовжуватися і в подальшому», - вважає Святослав Стеценко.
Крім того, він наголосив, що чергове загострення ситуації на Донбасі, зокрема, обстріли Авдіївки, - це наслідок намагання Кремля покращити власні позиції напередодні чергового раунду переговорів у Мінську.
29 січня в районі Авдіївської промзони українські військові з успіхом відбили наступ проросійських терористів. Сили АТР почали свій наступ та захопили стратегічно важливі об’єкти. Під час боїв четверо українських військових загинули. Бої поруч з Авдіївкою продовжувалися також 30 січня, ЗСУ знову зазнали втрат.