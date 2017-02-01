Нардеп: в России началась борьба за кресло Путина

За место преемника Путина и за сферы влияния в России начинается настоящая борьба, и это начало происходить после задержания Улюкаева, бывшего министра экономразвития. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Сергей Высоцкий, депутат от Народного фронта.
«В России произошла беспрецедентная история с задержанием Алексея Улюкаева – был масштабный конфликт из-за «Роснефти». Некоторые российские губернаторы объявили фактически фронду по отношению к Кремлю. Они уже дали понять, что Кремль выделяет недостаточно денег для элит, которые сидят в регионах. Кроме того, началась очень тихая исламизация всей Чечни, и ее становится невозможно контролировать», считает Высоцкий. По его словам, конфликт также нарастает и внутри кремлевской элиты.
«Идет борьба за финансовые потоки, а также за возможность принимать решения и за места в окружении президента. И речь идет даже о борьбе за место преемника Путина. И эта борьба идет не между конкретными людьми. Она коллективная. То есть между собой «соревнуются» аппаратные группы, которым необходимо прийти к власти», подчеркивает нардеп.