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Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт

Росія знайшла спосіб, як обійти санкції Заходу – експерт
Цілком імовірно, що найближчим часом не варто очікувати, що нова адміністрація зніме санкції з Росії, однак вони вже не є головним болем для Кремля, тому що там вже придумали, як можна обійти обмеження країн Заходу. Як повідомляє replyua.net, така заява була зроблена експертом з питань міжнародних відносин та права Андрієм Бузаровим. За його словами, цього року не з’явиться підстав для послаблення санкцій, тому що протягом останніх днів на Донбасі різко загострилася ситуація.

Бузаров зазначив, що певні санкції зникли після того, як у влади Росії змінилися чиновники. Більше того, переконаний політолог, РФ від деяких введених санкцій лише виграла, тому що змогла домогтися нарощення власного виробництва завдяки заміщенню імпорту.

«Деякі санкції вкрай негативно вплинули на економіку Росії, проте в цій країні до них пристосувалися. Я поки що не помітив, щоб представники російського дипломатичного корпусу бодай щось зробили для того, аби домогтися зняття санкцій. Москва, так як це колись зробили у Тегерані, просто до них пристосувалася», - сказав Андрій Бузаров. Нагадаємо, сьогодні у ЄС виступили із заявою, у якій вимагається негайно припинити військові дії в районі Авдіївки.
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