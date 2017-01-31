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Путинский диктор рассказал о причинах потери голоса у Пугачевой

Путинский диктор рассказал о причинах потери голоса у Пугачевой
Евгений Хорошевцев, диктор всех мероприятий российского президента Путина, а также телеведущий и актер, объяснил, по какой причине Алла Пугачева потеряла голос, передает replyua.net со ссылкой на Лента.ру.

По словам диктора, причина кроется только в пристрастии к сигаретам, поскольку Пугачева «курила как сапожник всю жизнь». Диктор подчеркнул, что он тоже курит, однако ему не приходится использовать свой голос так, как это делает певица. «Я не пою, просто веду концерты. Я покричу один час, а потом сразу отдыхаю. «Спасская башня» вообще идет два часа, и, естественно, голос устает очень сильно. Я всегда делаю упражнения, и они мне помогают. После таких выступлений обязательно нужно пить теплое молоком с медом или малиной», заявил Хорошевцев.

Кроме того, он отметил, что коньяк не помогает при потере голоса, и это очередной миф. «Коньяк не лечит – он только сушит связки. Может, голос и вернется на короткое время, но потом опять пропадет. Лучше выпить 50 граммов водки, и даже не пить, а только полоскать ею горло», считает ведущий.
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