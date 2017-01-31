Эксперт: Путин сделает вид, что не знает о ситуации в Авдеевке

В Кремле будут продолжать делать вид, что в Авдеевке ничего не происходит, поэтому никаких переговоров инициировано не будет. Как передает replyua.net, такое мнение высказал Игорь Козий, аналитик Института евроатлантического сотрудничества, в эфире Радио Свобода.
По его словам, Путин не собирается связывать себя с той ситуацией, которая сейчас наблюдается в Авдеевке. «Официальная Москва продолжит делать вид, что не в курсе происходящего, но вместе с тем, в Кремле понимают, что военторг РФ прекрасно работает, оружие и боеприпасы на Донбасс поставляются. В Авдеевке их применяют по мирным целям – по жилым зданиям и больницам», отмечает Козий.
По его мнению, ситуация в Авдеевке сейчас напоминает то, что происходило в декабре на Светлодарской дуге, однако при тех боях военные смогли отбить атаки и даже заняли более удобные позиции. «Наверно, это и было главным раздражителем для России. Фаза пассивной обороны переходит в фазу активной обороны», подчеркивает эксперт и отмечает, что украинские военные начали давать по зубам.