Портніков пояснив, навіщо Путіну ескалація на Донбасі

Ескалація бойових дій на Донбасі в районі Авдіївки – це черговий сигнал від президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що в українському питанні Європа «неспроможна діяти як потрібно», і ситуація має в свої руки взяти президент США Дональд Трамп та глава Кремля. Таку думку висловив журналіст та політичний експерт Віталій Портніков, передає replyua.net.
Він зазначає, що протягом останніх кількох тижнів європейські лідери почали більш активно та рішуче підтримувати України, ніж це було до інавгурації на посаду президента США Дональда Трампа, і Путіну це має бути зрозуміло. «Про те, що антиросійські санкції можуть бути скасовані лише після повного виконання Мінських домовленостей на сьогоднішній день говорить далеко не одна канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це з новими силами почав заявляти в французький лідер Франсуа Олланд, який раніше був більш стриманіший, оскільки не дуже хотів загострювати стосунки з Москвою. Подібні слова говорив і новий глава МЗС Німеччини Зігман Габріель», - розповів Портніков. «Схоже, що світовий баланс змінився. Якщо раніше Сполучені Штати під керівництвом Обами наголошували на необхідності збереження санкцій ЄС, то тепер ЄС закликає Вашингтон робити те саме і не міняти безпеку та ділові угоди», - підкреслив експерт.