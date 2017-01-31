Рука Кремля вновь возобновила боевые действия на Донбассе

Война всегда создает новую реальность, отличную от той, под которую она планировалась. И с этой объективностью, в первую очередь, должен считаться агрессор. Гитлер планировал блицкриг, но получил затяжную войну на уничтожение. Путин планировал быстро создать Малороссию, разделив Украину, но застрял на востоке Донбасса, районы которого обслуживать не может, а Крым стал ему поперек горла, каждый раз напоминая о себе новыми санкциями.
В сегодняшних войнах потенциал не все решает. Многое зависит от удачных и продуманных ассиметричных действий – информационных, дипломатических, финансово-экономических, организационно-правовых. И в этом суть новых реальностей. Путин рассчитывает уговорить Трампа на совместные действия, на обмен Украины на Сирию. Для Сирии в Кремле даже новую конституцию состряпали, по которой президент не главный в стране, а премьер-министр. Кремль готов пойти и на раздел Сирии. Но все это вилами по воде писано, ибо всякая война имеет свою неожиданную новую реальность. Надежда на Трампа может оказаться тщетной.
Трампу сильная и равная США Россия не нужна. Ему нужна Россия в противодействии ИГИЛ и Китаю. Идеальный вариант для Трампа, чтобы врагом России был не один ИГИЛ, а еще добавился и Китай. Тягать руками Путина каштаны с огня – идеальный результат взаимоотношений США и России для Трампа. Отдать Украину в сферу интересов только России, значить усилить Кремль на несколько порядков. Вряд ли на это Запад пойдет, такие действия равны самоубийству. Находясь даже в состоянии необъявленной войны против Украины, Кремль сам себе связывает руки, становится неуязвимым из вне. Для него идеальный вариант – это попытаться еще раз развалить Украину из середины, чтобы она, раздираемая олигархическими противоречиями, действиями пятой и шестой колон, сама себя поборола. Тогда Путин придет в качестве «миротворца». Вот это и составляет ныне главную опасность для Украины. Это для нее старая/новая реальность. Нужно помнить и понимать, что мир никто и никогда еще не выпросил, ни в одного агрессора. Мир нужно завоевать всем комплексом возможных средств гибридной войны. Украина воюет на своей земле и это ее особое моральное и стратегическое преимущество. Такого преимущества у Путина нет. Он на украинской территории не стал своим, как рассчитывал. Это и есть новая реальность войны Кремля против Украины. Насильно мил не будешь, особенно если ты пришел «нравиться» с оружием в руках, совершил международные уголовные преступления.
На этом фоне идиотски и даже предательски выглядит новоиспеченный термин «территории, которые эффективно контролирует Россия», заброшенный не так давно во внутреннеполитический обиход людьми, которые под шумок лихолетья, не в свои сани сели и продолжают в них кататься. Нельзя называть суверенные украинские территории, оккупированные Россией, «территориями, которые эффективно контролирует Россия». Это абсурд! Нельзя оккупацию противника называть эффективной, ибо такое утверждение - прямое предательство национальных интересов Украины. Суверенные украинские территории оккупированы Россией и это есть неоспоримый факт для большинства цивилизованных стран. Только Кремль как всегда лживо утверждает, что это не так, и в Украине имеет место «внутренний конфликт». Ежедневно доказывать и показывать обратное - это и есть новая реальность и важнейшая задача украинской власти в навязанной нам гибридной войне. Утверждать, что в Украине «внутренний конфликт» – значит лить воду на мельницу Кремля. Не дождутся наши враги такого подарка.