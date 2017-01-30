Россию не допустили к отбору на Паралимпиаду-2018

Ходатайства Паралимпийского комитета России (ПКР) были отклонены Международным паралимпийским комитетом (МПК относительно допуска паралимпийской сборной РФ к Паралимпиаде-2018. Как передаёт replyua.net со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета, российские паралимпийцы не смогут принимать участие в международных квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм-2018, которые будут проходить в Республике Корее.
Уточняется, что данные о недопуске к отбору на Паралимпиаду-2018 уже подтвердили и в России. По данным Паралимпийского комитета России, ходатайство о допуске к отбору к Играм-2018 было рассмотрено Международным паралимпийским комитетом 29 января 2017-го года — положительного решения ПКР на своё ходатайство не получил. В настоящее время причины отклонения ходатайства не уточняются, однако болельщики связывают это с коррупционным скандалом.
Напомним, российские паралимпийцы были отстранены с Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро из-за тотальной коррумпированности антидопинговой системы России. Согласно обнародованным данным, применение допинга среди российских спортсменов поощрялось на государственном уровне.