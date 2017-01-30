Російська влада повідомила про позицію Трампа щодо військових дій на Донбасі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, якою є точка зору нового очільника Білого дому Дональда Трампа відносно врегулювання військових дій на Донбасі, повідомляє replyua.net. За словами російського високопосадовця, Вашингтон наполягає на недопустимості перетворення кризи в Україні в застарілу, тому Трамп вважає, що потрібно активізувати зусилля для того, аби цей конфлікт якомога швидше був врегульований.,
При цьому, як додав Пєсков, жодних змін в офіційному баченні Кремля перспектив вирішення збройного конфлікту на Донбасі не сталося. А це означає, що російська влада і надалі виступає за те, щоб виконання Мінська-2 відбувалося лише на тих умовах, які задовольнять її. Нагадаємо, що російська влада не підтримує ліквідацію самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», роззброєння підконтрольних їй терористів. Не хочуть в Кремлі також передавати контроль над кордоном з РФ українським військовим.
Нагадаємо, що перша телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбулася 28 січня поточного року. Головними темами для обговорення між лідерами обох країн стали подолання тероризму, ситуація в Україні та війна в Сирії.