Россия выплатит 13 тысяч евро подозреваемым в убийстве Немцова

Российские СМИ со ссылкой на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сообщают о том, что подозреваемые в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова братья Шадид и Анзор Губашевы могут рассчитывать на выплату в 13 тысяч евро из бюджета РФ. Как передаёт replyua.net со ссылкой на «Ведомости», в ЕСПЧ о плохом содержании под стражей братья Губашевы пожаловались ранее, а суд удовлетворил их иск.
Адвокат проходящих по делу Немцова Губашевых рассказал, что ЕСПЧ постановил, чтобы Россия выплатила братьям по 6,5 тысяч евро за то, что к ним применялись наручники, а также из-за несоответствующего режиму питания и задержек с доставками в суд. В ЕСПЧ удовлетворили ходатайство о финансовой компенсации, а также признались, что под стражей в РФ права братьев действительно нарушались.
Напомним, российское следствие утверждает, что Шадид и Анзор Губашевы являются главными фигурантами следственного процесса по делу Немцова. Считается, что именно они транспортировали членов ОПГ по московскому региону, а также осуществляли слежку за Немцовым. Оппозиционного политика, напомним, застрелили 27 января 2015-го года на Большом Москворецком мосту, что недалеко от Кремля. Некоторые эксперты считали это убийство политическим, поскольку Немцов, согласно заявлению его коллег, готовил доклад о действиях руководства РФ на Донбассе.