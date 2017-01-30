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Лавров розповів про розмову Путіна і Трампа

Лавров розповів про розмову Путіна і Трампа
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що телефонні переговори президентів Сполучених Штатів та Росії, які відбулись у суботу, 28-го січня, були «досить продуктивними для обох сторін». Про це він розповів сьогодні, 30-го січня, пише російське видання «ТАСС», передає replyua.net.

«Розмова, яка за відомих причин тримала фокус на концептуальних речах, без зайвих деталей проявила цілий ряд спільних інтересів у США та Росії», - сказав Лавров. За його словами, розмова двох глав держав була «приємною як і в політичному сенсі, так і в людському». «Робота на експертному рівні має стати регулярною, напевно, тоді, коли зовнішньополітична команда Дональда Трампа сформується повністю. Під час майбутніх переговорів потрібно буде визначити спільні інтереси між Росією та Сполученими Штатами, особливо в питанні боротьби з тероризмом. Потім потрібно з цих інтересів зробити і спільні дії, які будуть задовольняти інтереси як і США, так і Росії, а також всього міжнародного співтовариства», - наголосив він. «Вони між собою домовилися, що будуть і надалі тримати контакт як і на особистому рівні, так і на експертному. Однак поки терміни та дати залишаються невідомими. Через деякий час ми їх погодимо», - додав глава МЗС РФ.
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