Коментуючи розмову Трампа з Путіним, Пєсков заявив, що у кризі на Донбасі винна Україна

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що нова влада Сполучених Штатів Америки виступає за активне врегулювання ситуації на сході України та вирішення питання Криму. Про це він заявив в рамках коментаря щодо телефонної розмови між президентами США та РФ Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, яка відбулася минулої суботи, пише «УНІАН», передає replyua.net.
«Наші американські колеги мають чітку позицію щодо того, що українське питання не має перетворюватися у холодну війну або застарілу кризу. США вважає, що необхідно негайно активізуватися та почати вирішувати питання Донбасу», - розповів Пєсков. В той самий час представник Путіна заявив, що після цього «позиція Кремля залишилася незмінною: потрібно точно та повністю виконувати вимоги «Мінських домовленостей - 2».
«В першу чергу почати виконувати Мінські угоди має Київ. Без всяких трактувань чи подвійних сенсів. Саме це призведе до успіху», - вважає Пєсков. «Саме тому, що Київ гальмує цей процес, відбуваються свого роду зависання конфлікту», - додав путінський представник. Як відомо, Мінські угоди передбачають спочатку повне припинення бойових дій та розведення військ, потім відновлення контролю України над своїм східним кордоном, а вже потім виконання дипломатичної сторони та проведення місцевих виборів.