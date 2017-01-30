валюта
СпецтемаВоевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ

Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ
Журналісти авторитетного видання Bloomberg повідомили про почату роботу експертами стратегічного командування американського Міноборони та розвідки над звітом, у якому має бути оцінка збитків для політичного керівництва Китаю та Росії на той випадок, якщо по територіям цих країн буде завдано удару, повідомляє replyua.net. Зазначається, що у доповіді міститься інформація про ймовірність розташування, а також опис об’єктів на землі та під землею, завдяки яким можна гарантувати безпеку для російського та китайських очільників.

Ініціаторами запиту щодо відповідного звіту є американські конгресмени, які представляють Демократичну та Республіканської партії. У відповідності до інформації Bloomberg, запит щодо аналізу ймовірності ядерного удару по Росії та Китаю був направлений у Пентагон ще за часів президентства Барака Обами.

Нещодавно американський президент Дональд Трамп почав готувати наказ очільнику Міноборони Джеймсу Меттісу про проведення агресивної боротьби з терористами ІДІЛ, про що повідомило видання The New York Times. При цьому не заперечується можливість Вашингтону почати використання артилерії та бойових літаків для того, аби під час боїв визволити сирійське місто Ракка від терористів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем
Важное за сутки
29 янв 2017
10282

Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале

Известный израильский политический обозреватель на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новый призыв президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!» звучит, как «Сделаем

29 янв 2017
6570

Пользователи посоветовали Лорак срочно пройти курсы фотошопа

Ани Лорак очень любит на своих страницах в соцсетях выкладывать снимки с отдыха, демонстрируя свою «безупречную» фигуру, однако смекалистые пользователи быстро вывели певицу на чистую воду, передает

Последние новости

Влада Грузії не виключає відновлення дипломатичних стосунків з РФ

Новий тиждень в Україні ознаменується мінливою погодою

Литва требует у России Калининградскую область, а РФ – Вильнюсский край

Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ

Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

КРИМський бандерівець: на що став схожий півострів за роки окупації

У ВР розповіли про майбутні проблеми реформи освіти в українських школах

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

В Росії більше не цікавляться «ДНР» та «ЛНР»

В Украине появился политик, который хочет «переплюнуть» Тимошенко, Ляшко, Гриценко, – блогер

Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко

В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента

Трамп звинуватив Маккейна у планах почати Третю світову війну

Волонтер повідомив про плани Росії нанести по Україні ракетні удари

Боєць АТО розповів про наміри ЗСУ продовжувати наступальні дії до звільнення усього Донбасу

Трагедія у мечеті Квебеку: невідомі розстріляли людей, п’ятеро загиблих

Клінтон заявила, що підтримує критиків міграційної політики Трампа

В МЗС розповіли, коли суд в Гаазі розпочне розглядати позов України до Росії

Фиаско миграционной политики Германии

Панихиду по украинскому поэту-иммигранту почтил своим присутствием Президент

 Новости за день