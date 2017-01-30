Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ

Журналісти авторитетного видання Bloomberg повідомили про почату роботу експертами стратегічного командування американського Міноборони та розвідки над звітом, у якому має бути оцінка збитків для політичного керівництва Китаю та Росії на той випадок, якщо по територіям цих країн буде завдано удару, повідомляє replyua.net. Зазначається, що у доповіді міститься інформація про ймовірність розташування, а також опис об’єктів на землі та під землею, завдяки яким можна гарантувати безпеку для російського та китайських очільників.
Ініціаторами запиту щодо відповідного звіту є американські конгресмени, які представляють Демократичну та Республіканської партії. У відповідності до інформації Bloomberg, запит щодо аналізу ймовірності ядерного удару по Росії та Китаю був направлений у Пентагон ще за часів президентства Барака Обами.
Нещодавно американський президент Дональд Трамп почав готувати наказ очільнику Міноборони Джеймсу Меттісу про проведення агресивної боротьби з терористами ІДІЛ, про що повідомило видання The New York Times. При цьому не заперечується можливість Вашингтону почати використання артилерії та бойових літаків для того, аби під час боїв визволити сирійське місто Ракка від терористів.