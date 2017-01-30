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Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду
Влада Російської Федерації не забарилася з коментарем відносно недавно озвученої заяви депутата литовського Сейму Лінаса Бальїса відносно того, що Європі потрібно почати процес відторгнення Калінінградської області від РФ у зв’язку з тим, що остання незаконно анексувала український Крим, повідомляє replyua.net. Так, на думку першого заступника міжнародного комітету Ради Федерації Володимира Джабарова, спочатку Литва має зробити все для повернення РФ Віленського (Вільнюського) краю.

Джабаров висловив переконання, що Вільнюс нібито ніколи не був законною частиною Литви, тому що до 1917 року це місто належало Російській Імперії, з 1920 по 1939 роки цією країною керувала Польща. А вже після Другої світової війни Вільнюс включили до складу Литовської ССР. Російський депутат вважає, що спочатку Литва має повернути те, що успадкувала від радянської влади, а заяву Бальїса він назвав «наміром привернути до себе увагу».

Раніше ЛІнас Бальїс заявляв, що РФ отримала Калінінград у вічне користування. «Мова йшла про те, що це місто переходить під владу радянської адміністрації до того часу, поки не відбудеться підписання остаточного мирного договору.

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