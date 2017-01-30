В Росії більше не цікавляться «ДНР» та «ЛНР»



ЗМІ Росії у своїх новинах чим далі, тим менше матеріалів та публікацій приділяють життю самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Про це



Так, в одному з російських ЗМІ була опублікована стаття, у якій мова йде про пропозицію лідера російських комуністів Геннадія Зюганова про визнання «ДНР» та «ЛНР». При цьому ніяких альтернативних пропозицій, які б озвучили інші політики або представники громадськості, не подається. Щодо теми взаємовідносин терористів самопроголошених республік з Кремлем, то її взагалі намагаються не починати. Натомість російське телебачення та газети віддають перевагу постійній критиці українських високопосадовців.



Крім того, автори статті наголошують, що ЗМІ України не мають можливості відповідним чином реагувати на подібні випадки, тому що населення окупованого Донбасу, у зв’язку з тим, що там відключені українські телеканали та відсутня українська преса. А неподалік Донецьку якщо й показують центральні телеканали України, їх якість вкрай погана.

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Горячая тема: Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем ЗМІ Росії у своїх новинах чим далі, тим менше матеріалів та публікацій приділяють життю самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Апостроф». Зокрема, відомо, що наразі всі події, котрі мають відношення до так званих «республік», займають чи не останнє місце в новинах, а якщо на дану тему і є якісь повідомлення, то лише в коротких анонсах.Так, в одному з російських ЗМІ була опублікована стаття, у якій мова йде про пропозицію лідера російських комуністів Геннадія Зюганова про визнання «ДНР» та «ЛНР». При цьому ніяких альтернативних пропозицій, які б озвучили інші політики або представники громадськості, не подається. Щодо теми взаємовідносин терористів самопроголошених республік з Кремлем, то її взагалі намагаються не починати. Натомість російське телебачення та газети віддають перевагу постійній критиці українських високопосадовців.Крім того, автори статті наголошують, що ЗМІ України не мають можливості відповідним чином реагувати на подібні випадки, тому що населення окупованого Донбасу, у зв’язку з тим, що там відключені українські телеканали та відсутня українська преса. А неподалік Донецьку якщо й показують центральні телеканали України, їх якість вкрай погана.