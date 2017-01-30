валюта
СпецтемаВоевавшего за «ЛДНР» бразильца избили сокамерники в СИЗО Киева

В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента

В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента
На переконання представника Ради Федерації РФ та колишнього очільника комітету Держдуми з міжнародної політики Олексія Пушкова, у США трапився розкол суспільної думки у зав’язку з виданим указом Дональда Трампа щодо міграційних обмежень. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на запис російського політика в Twitter. Пушков, зокрема, зазначив, що американці неоднозначно поставилися до ініціативи свого нового президента, оскільки 48% населення США підтримали нововведення Трампа, а 42% - висловили свій протест. «Мова йде не просто про різні точки зору, а про гострий конфлікт двох частин американського суспільства», - написав Пушков.

Цікаво те, що у своєму запису російський політик не вказав джерело соціологічного опитування, на результати якого він посилався. Крім того, варто зазначити, що реакція користувачів соцмереж на слова Пушклва була неоднозначною: росіян обурило те, що Олексій Пушков не переймається результатами соцопитування, згідно з яким росіяни стрімко біднішають.

Як відомо, після підписання Дональдом Трампом указу про обмеження міграції США охопили масові акції протесту. Російська влада цим миттєво скористалася: в МЗС РФ заявили, що на вулицях Нью-Йорка теж почався Майдан.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем
Важное за сутки
29 янв 2017
10282

Эксперт: политика Трампа приведет к тому, что проведенная Россией сделка, грозит обвалиться уже в феврале

Известный израильский политический обозреватель на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новый призыв президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!» звучит, как «Сделаем

29 янв 2017
6570

Пользователи посоветовали Лорак срочно пройти курсы фотошопа

Ани Лорак очень любит на своих страницах в соцсетях выкладывать снимки с отдыха, демонстрируя свою «безупречную» фигуру, однако смекалистые пользователи быстро вывели певицу на чистую воду, передает

Последние новости

Влада Грузії не виключає відновлення дипломатичних стосунків з РФ

Новий тиждень в Україні ознаменується мінливою погодою

Литва требует у России Калининградскую область, а РФ – Вильнюсский край

Вашингтон підраховує шанси Москви у випадку ядерного удару по РФ

Мартиненко: перш ніж подзвонити Путіну Трамп провів телефонну розмову з Порошенко

КРИМський бандерівець: на що став схожий півострів за роки окупації

У ВР розповіли про майбутні проблеми реформи освіти в українських школах

Кремль прокоментував заяву литовської влади про відторгнення Калінінграду

В Росії більше не цікавляться «ДНР» та «ЛНР»

В Украине появился политик, который хочет «переплюнуть» Тимошенко, Ляшко, Гриценко, – блогер

Эксперт: парламент должен немедленно убрать глупость, которую принял с подачи Савченко

В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента

Трамп звинуватив Маккейна у планах почати Третю світову війну

Волонтер повідомив про плани Росії нанести по Україні ракетні удари

Боєць АТО розповів про наміри ЗСУ продовжувати наступальні дії до звільнення усього Донбасу

Трагедія у мечеті Квебеку: невідомі розстріляли людей, п’ятеро загиблих

Клінтон заявила, що підтримує критиків міграційної політики Трампа

В МЗС розповіли, коли суд в Гаазі розпочне розглядати позов України до Росії

Фиаско миграционной политики Германии

Панихиду по украинскому поэту-иммигранту почтил своим присутствием Президент

 Новости за день