В Кремлі вважають, що в США відбувся розкол через нового президента



На переконання представника Ради Федерації РФ та колишнього очільника комітету Держдуми з міжнародної політики Олексія Пушкова, у



Цікаво те, що у своєму запису російський політик не вказав джерело соціологічного опитування, на результати якого він посилався. Крім того, варто зазначити, що реакція користувачів соцмереж на слова Пушклва була неоднозначною: росіян обурило те, що Олексій Пушков не переймається результатами соцопитування, згідно з яким росіяни стрімко біднішають.



Як відомо, після підписання Дональдом Трампом указу про обмеження міграції США охопили масові акції протесту. Російська влада цим миттєво скористалася: в МЗС РФ заявили, що на вулицях Нью-Йорка теж почався Майдан.

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Горячая тема: Блогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем На переконання представника Ради Федерації РФ та колишнього очільника комітету Держдуми з міжнародної політики Олексія Пушкова, у США трапився розкол суспільної думки у зав’язку з виданим указом Дональда Трампа щодо міграційних обмежень. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на запис російського політика в Twitter. Пушков, зокрема, зазначив, що американці неоднозначно поставилися до ініціативи свого нового президента, оскільки 48% населення США підтримали нововведення Трампа, а 42% - висловили свій протест. «Мова йде не просто про різні точки зору, а про гострий конфлікт двох частин американського суспільства», - написав Пушков.Цікаво те, що у своєму запису російський політик не вказав джерело соціологічного опитування, на результати якого він посилався. Крім того, варто зазначити, що реакція користувачів соцмереж на слова Пушклва була неоднозначною: росіян обурило те, що Олексій Пушков не переймається результатами соцопитування, згідно з яким росіяни стрімко біднішають.Як відомо, після підписання Дональдом Трампом указу про обмеження міграції США охопили масові акції протесту. Російська влада цим миттєво скористалася: в МЗС РФ заявили, що на вулицях Нью-Йорка теж почався Майдан.