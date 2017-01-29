Кремль не готов освободить заложников - Ирина Геращенко

Делегат Украины в Трехстороннем контактном сообществе, народная избранница Ирина Геращенко высказалась о том, что Кремль закрыл проблему эмансипации заложников и осуществлении Минских соглашений вследствие желания заключить более выгодные договоры с новоизбранными «верхами» США и правительствами массы государств европейского континента.
Осуществление Минских договорённостей приостановила Россия и «зависимые» главы республик вследствие того, что российская сторона не хочет отзывать свою армию из Донбасса и вследствие того, что Кремль ожидал, что нынешний совет в США пересмотрят своё отношение. А также Москва полагает, что этот год обеспечит лояльность политиков в массе государств Европы – именно об этом высказалась она в одной из социальных сетей.
Геращенко отметила, что проблема свободы украинских политических заложников в России и заложников на захваченных пространствах заморожена с начала осени прошлого года. Депутат уверенна, что для Кремля такое положение очень удачно при решении вопроса снятия санкций. Также она высказалась о том, что печально, что дозволено России, которая уже на протяжении двух лет самочинно подавляет украинцев, пользуется заложниками в качестве предмета обмена.