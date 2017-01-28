СМИ заподозрили убийство причастного к досье на Трампа генерала ФСБ

В британской прессе развернулась очередная «горячая» дискуссия вокруг досье на Дональда Трампа, автором которого является британский экс-разведчик Кристофер Стил, ныне работающий в частной компании Orbis Business Intelligence Ltd. Как передаёт replyua.net со ссылкой на издание The Independent, британские эксперты заподозрили убийство причастного к скандальному досье на Трампа источника — как предполагается, им являлся экс-генерал ФСБ Олег Еровинкин, найденный мёртвым в конце 2016 года.
Как предполагают источники, в Кремле могли скрыть, что смерть Еровинкина была неслучайной: найденного мертвым в автомобиле «Лексус» Еровинкина 26 декабря 2016-го года тогда доставили в морг ФСБ, а позднее списали его смерть на сердечный приступ. В Британии появились сомнения насчёт правдоподобности причины смерти Еровинкина, ведь в досье упоминается «источник, близкий к Сечину и Путину», а покойного генерала называли ключевым звеном между президентом РФ и нынешним главой «Роснефти».
Разные эксперты считают, что Еровинкин, вероятно, знал неудобные подробности о досье на Трампа, он мог помогать Стилу его составлять. Фактически, как утверждают некоторые эксперты, Еровинкин мог стать главным свидетелем, который подтвердил или опровергнул бы правдивость досье на Трампа. Также предполагается, что покойный генерал ФСБ якобы знал и нежелательные подробности об отношениях Дональда Трампа с руководством РФ.