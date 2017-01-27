валюта
СпецтемаПономарь: все новости о России, и все они очень плохие для нее

У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії

У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії
В адміністрації американського президента вже готовий указ, який передбачає зняття з Росії санкцій, введених попередньою владою США. Як повідомляє replyua.net, така інформація у мікроблозі Twitter була розповсюджена експертом Atlantic Council Фабрисом Потье та співробітником американського видання Politiko Сьюзегн Глассер. За словами останньої, команда Трампа вже проводить роботу над відповідним указом, згідно з яким зняття санкцій відбудеться у односторонньому порядку. У свою чергу, Потьє проінформував про заплановані на завтра телефонні переговори Трампа з очільниками РФ та Німеччини.

Як відомо, кореспондент NBC Хейлі Джексон у своєму Twitter вже повідомила про те, що президенти США та РФ вперше проведуть телефонні переговори завтра або в суботу. Таким чином, цей телефонний дзвінок стане першим для республіканця у якості нового очільника Білого дому.

Ще до того, як перемогти на виборах американського президента Дональд Трамп зазначав, що хоче домогтися зменшення в значній мірі арсеналу ядерної зброї, для чого має намір підписати спеціальну угоду з російським керівництвом. Також він підкреслив готовність до зняття антиросійських санкцій, якщо Москва піде на скорочення ядерних арсеналів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В МЗС РФ істерика через події на Донбасі
Важное за сутки

Последние новости

Нусс: Семенченко, Парасюк действуют по тем сепаратным идеям, которые транслирует Надя Савченко

Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії

Портніков: Путіна чекає доля Лукашенка

МЗС України: Росія демонструє готовність до повномасштабного вторгнення

Трамп сделал новое заявление о США и РФ – прогнозы сбываются

Ученый-американист: Трамп спровоцирует три масштабных конфликта

Крим впевнено стає островом політичних в’язнів - блогер

Канада передала Киеву 10 автомобилей «скорой помощи»

Мэй посоветовала Трампу быть осторожным с Путиным

Стала відома дата проведення переговорів між Трампом та Путіним

Франсуа Фийон не исключил отказа от участия в президентской гонке

В Палестине опровергли заявление Трампа о замораживании указа Барака Обамы

Загострення ситуації в АТО: ЗСУ зазнали втрат

Эксперт рассказал, станет ли Трамп приносить Украину в жертву

Среди трудовых мигрантов в Эстонии больше половины – граждане Украины

У Білому домі придумали, як змусити Мексику фінансувати будівництво стіни на кордоні з США

Ученые: пары не должны вступать в ранний брак из-за серьезной проблемы

Експерт розповів, чому Києву необхідно мати «план Б» у протидії російській агресії

Росс: Парубия ждут финансовые трудности и семейные проблемы

 Новости за день