У Білому домі підготували указ про зняття санкцій з Росії

В адміністрації американського президента вже готовий указ, який передбачає зняття з Росії санкцій, введених попередньою владою США. Як повідомляє replyua.net, така інформація у мікроблозі Twitter була розповсюджена експертом Atlantic Council Фабрисом Потье та співробітником американського видання Politiko Сьюзегн Глассер. За словами останньої, команда Трампа вже проводить роботу над відповідним указом, згідно з яким зняття санкцій відбудеться у односторонньому порядку. У свою чергу, Потьє проінформував про заплановані на завтра телефонні переговори Трампа з очільниками РФ та Німеччини.
Як відомо, кореспондент NBC Хейлі Джексон у своєму Twitter вже повідомила про те, що президенти США та РФ вперше проведуть телефонні переговори завтра або в суботу. Таким чином, цей телефонний дзвінок стане першим для республіканця у якості нового очільника Білого дому.
Ще до того, як перемогти на виборах американського президента Дональд Трамп зазначав, що хоче домогтися зменшення в значній мірі арсеналу ядерної зброї, для чого має намір підписати спеціальну угоду з російським керівництвом. Також він підкреслив готовність до зняття антиросійських санкцій, якщо Москва піде на скорочення ядерних арсеналів.