В РФ хочуть наслідувати приклад Китаю та обмежити Інтернет

На переконання радника очільника Кремля з питань розвитку мережі Інтернет Германа Клименка, якщо обмежити Інтернет так, як це зробили в Китаї, можна буде забезпечити інформаційну безпеку в Росії, повідомляє replyua.net.
«Ми маємо започаткувати контроль над сферою інформаційного простору, оскільки наразі відсутні конкретні засоби, які допоможуть цього запобігти. У Китаї з меншим педантизмом ставляться до суспільної точки зору, там дали правильну оцінку всім загрозам та ввели обмеження на використання Інтернету. Це дало їм можливість вирішити подібні проблеми», - наголосив Клименко. При цьому він додав, що значна кількість закордонних компаній, які почали свою діяльність на російській території, не звертають уваги на запити, які надходять від правоохоронців. Герман Клименко поскаржився, що російська влада не має можливості у письмовій формі звернутися до WhatsApp і WhatsApp і попросити відключити шифрування.
Також радник Путіна наголосив, що у разі відмови іноземних месенджерів та соцмереж погодитися на співпрацю з правоохоронцями РФ, вони не зможуть у подальшому працювати в країні.