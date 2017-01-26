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Російський актор попросив Путіна «навіть не думати» залишати посаду президента

Російський актор попросив Путіна «навіть не думати» залишати посаду президента
Відомий у Росії актор Василь Ліванов, якого багато глядачів знають завдяки зіграній ним ролі Шерлока Холмса, попросив російського президента Володимира Путіна ніколи не залишати займану ним посаду, про що повідомляє replyua.net. Відповідна заява актора прозвучала під час урочистостей з нагоди вручення нагород державного значення у стінах Кремля. Зокрема, виступаючи з промовою, актор висловив слова подяки за вручений йому орден Пошани. Разом з цим, Ліванов згадав, як Володимир Путін під час відвідання Челябінська заявив, що через деякий час може залишити найвищу державну посаду. Актор підкреслив, що місцеві мешканці не на жарт схвилювалися через такі слова президента.

«Володимире Володимировичу, варто Вам одного разу уважно подивитися в небо, і Ви відразу почуєте: «Навіть і не думай цього робити!». І це буде голос, який лунатиме з усіх куточків нашої великої Батьківщини», - підкреслив ЛІванов.

Нагадаємо, що актор Василь Ліванов більше за все прославився, зігравши роль Шерлока Холмса у циклі телестрічок Ігоря Масленникова за мотивами творів Артура Конан Дойла. Більше того, він взяв участь у озвучуванні 300 персонажів мультфільмів радянських часів, серед яких – Карлсон та крокодил Гена.
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