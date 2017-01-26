Попереду в Росії рік розплати – Мирослав Гай

У своєму блозі для сайту «Обозреватель» військовий журналіст Мирослав Гай поділився власним прогнозом стосовно Росії на поточний рік, про що повідомляє replyua.net. Він вважає що для Кремля 2017-й рік принесе багато важких випробувань. Досить тривалий час влада к Кремлі намагалася не інформувати росіян про труднощі в економічній сфері, хоча на сполох вже чітко почали бити багато російських політичних експертів, у котрих підставою для занепокоєння став стабільне падіння економічних показників, що, в свою чергу, впливає на рівень життя громадян. З урахуванням наведених вище фактів, пише Мирослав Гай, варто дочекатися, як США буде грати на світовому ринку нафти.
Таким чином, зазначає експерт, цього року у РФ буде, м’яко кажучи, «весело». Так, російська влада покладає надмірні сподівання на нового очільника Білого дому Дональда Трампа, на те, що після президентських виборів у Франції ситуація зміниться на краще для Кремля, проте такий підхід Володимира Путіна та його оточення абсолютно хибний. Мирослав Гай переконаний, що у Трампа буде суто проросійська позиція, тому що він насправді відстоює проамериканські погляди.
При цьому експерт нагадав, що американські конгресмени вже створили такі умови, які унеможливлять зняття санкцій з Кремля навіть тоді, якщо новий президент США відверто за це виступатиме.