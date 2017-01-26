Трибунал Володимира Путіна неминучий – Матвій Ганапольський

У своєму блозі на «Ехо Москви» журналіст Матвій Ганапольський висловив думку, що коли у Росії відбудеться зміна влади, нинішньому очільнику Кремля Володимиру Путіну не вдасться уникнути трибуналу, повідомляє replyua.net. У своєму коментарі стосовно відмови Міжнародного трибуналу прийняти рішення щодо розморожування рахунків компанії «Алмаз-Антей», Ганапольський заявив, що скоро ця справа буде на розгляді російського Конституційного суду. «Незважаючи на те, що можливе рішення суду стосовно відміни санкцій не призведе до серйозних змін, варто очікувати прийняття рішення про те, що всі попередні рішення трибуналів за кордоном не мають юридичної сили», - пояснив журналіст.
Також Ганапольський передбачає, що незабаром в РФ буде засуджений до позбавлення волі опозиціонер Олексій Навальний, тому що той повідомив про намір балотуватися в президенти. А після цього, продовжив журналіст, очільником Кремля знову стане Путін, оскільки альтернативи йому просто немає.
«Разом з цим, передбачається збільшення кількості рішень міжнародних трибуналів. Не виключено, що збитого «Боїнга» додадуть до переліку спонсорів тероризму, а до неймовірної агресії Росії на Донбасі можуть додати факти масових убивств як українських громадян, так і своїх громадян», - заявив Ганапольський. Він переконаний, що «чим серйознішими будуть вироки, виголошені Путіну, тим більше його будуть підтримувати виборці.