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В МЗС РФ істерика через події на Донбасі

В МЗС РФ істерика через події на Донбасі
Очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив заяву, у якій висловив занепокоєння у зв’язку з ситуацією на Донбасі, про що передає replyua.net. За його словами, сили АТО на Донбасі нібито почали інтенсивні обстріли з метою провокацій, причому як по власних позиціях, так і по місцях розташування проросійських бойовиків. При цьому головний дипломат Росії звинуватив владу України у відсутності бажання мирно вирішувати ситуацію на сході країни.

«Ми все ще серйозно стурбовані ситуацією на сході України. Головною перепоною на шляху подолання кризи на сході України – це вперте небажання влади в Києві виконувати зобов’язання, які вона у свій час взяла на себе. Крім того, Україна і надалі продовжує влаштовувати збройні провокації на лінії зіткнення та не припиняє войовничу реваншистську риторику», - сказав Лавров.

Крім того, Лавров зазначив, що «контакти з зарубіжними партнерами, зокрема в «нормандській четвірці» та з США свідчать про те, що альтернативи підписаним в Мінську домовленостей немає. При цьому головний дипломат Росії додав, що нормалізація ситуації на Донбасі не є можливою без безпосереднього діалогу Києва з Донецьком та Луганськом відповідно до положень резолюції Радбезу ООН 2202.
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