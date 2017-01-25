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З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ

З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ
Очільник Кремля Володимир Путін зустрівся зі студентами-спортсменами МДУ та пообіцяв, що проведе майстер-клас з дзюдо, повідомляє replyua.net. Однак російський лідер точно не зміг назвати приблизну дату проведення цього заходу, і чи він взагалі відбудеться. Путін сказав, що якщо буде можливість, я зі своїми друзями якось насправді заїду сюди, у тому числі, у супроводі тих, хто заснував цей чудовий вид спорту. Російський президент похизувався дуже гарними стосунками з провідними дзюдоїстами Японії.

Раніше гонщик російської команди «КАМАЗ-майстер» Едуард Ніколаєв, котрий у отримав перемогу у ралі «Дакар» - 2017, зазнався, що ніколи не стане допомагати своїм конкурентам на трасі. Серед причин такого неприязного ставлення до чесної гри спортсмен назвав жадобу результату та президента Росії Володимира Путіна.

«У нас боротьба за результат. Для чого мені допомагати супернику? Крім того, як потім можна пояснити свої дії, якщо зазнаєш поразки? Казати, що ти програв, бо допоміг комусь іншому? Всі все розуміють. Ми їдемо на «Дакар» не для того, аби виручати суперників. У нас така стратегія: якщо ти застрягаєш, тебе витягне член твоєї команди», - заявив спортсмен.
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